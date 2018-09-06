Valve будет удалять из Steam игры с «явным троллингом»

Компания Valve рассказала об изменениях в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Среди всего прочего, было уделено внимание усилиям компании по удалению недобросовестных деятелей из магазина.







В прошлом году Valve внесла изменения в систему коллекционных карточек, чтобы решить проблему с небольшим числом разработчиков, которые производили «игры», которые генерировали доход, хотя их никто не покупал и не играл в них. Недавно были устранены дополнительные способы, которыми пользовались недобросовестные разработчики.





Также Valve навсегда заблокировала нескольких разработчиков игр, которые соответствовали описанию «явный троллинг». По мнению компании, таким разработчикам не место в Steam и игры с «явным троллингом» Valve впредь не собирается публиковать.

Впрочем, Valve признаёт, что понятие «явный троллинг» несколько расплывчато. Она пояснила это таким образом:

«В Steam некоторые из них пытаются раздражать пользователей тем, что мы называем «игроподобный объект» (то есть, грубо созданная программа, которая технически отвечает нашим требованиям к видеоигре, но которую забракуют 99,9% пользователей). Некоторые пытаются украсть предметы инвентаря Steam у пользователей, а другие ищут способ заработать небольшую сумму денег с помощью махинаций с системой использования разработчиками ключей Steam. Другие просто занимаются подстрекательством и сеют раздоры. Кто знает, какие новые отвратительные способы поведения они задумывают в данный момент. Однако общее между ними то, что на самом деле они не заинтересованы в создании и продаже игр. Если разработчик ведёт себя подобным образом, значит, он — тролль.»