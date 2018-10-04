Nintendo выпустит новую версию портативной консоли Switch

Компания Nintendo планирует выпустить новую версию гибридной игровой приставки Switch в следующем году. Выпуск обновленной консоли запланирован на вторую половину 2019 года. Об этом рассказало издание The Wall Street Journal со ссылкой на поставщиков и другие осведомлённые о планах компании источники.





Продажи оригинальной приставки Nintendo Switch начались в марте 2017 года и до сих пор высоки. Но устройство перестало вызывать такой «вау эффект», как это было раньше. Напомним, главной особенностью модели стала возможность использовать её как дома, так и в мобильных условиях.

По данным источника, консоль получит улучшенный экран. При этом приставка не перейдёт на технологию OLED. Технически подробности о новинке пока неизвестны.