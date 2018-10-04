Nintendo выпустит новую версию портативной консоли Switch

Компания Nintendo планирует выпустить новую версию гибридной игровой приставки Switch в следующем году. Выпуск обновленной консоли запланирован на вторую половину 2019 года. Об этом рассказало издание The Wall Street Journal со ссылкой на поставщиков и другие осведомлённые о планах компании источники.


Продажи оригинальной приставки Nintendo Switch начались в марте 2017 года и до сих пор высоки. Но устройство перестало вызывать такой «вау эффект», как это было раньше. Напомним, главной особенностью модели стала возможность использовать её как дома, так и в мобильных условиях. 

По данным источника, консоль получит улучшенный экран. При этом приставка не перейдёт на технологию OLED. Технически подробности о новинке пока неизвестны.

Источник
The Wall Street Journal
Теги
игровая приставка NINTENDO Nintendo Switch

Комментарии

Материалы по теме

Nintendo Switch продемонстрировали вживую на Ночном шоу с Джимми Фэллоном

8 декабря 2016

Nintendo возродила классическую NES с 30 ретро играми

14 июля 2016

Nintendo подтвердила выпуск консоли NX в марте 2017 года

27 апреля 2016

Nintendo показала игровую консоль Switch следующего поколения

20 октября 2016

Nintendo предложит картонный конструктор по цене приставок

18 января

Nintendo представила новые версии консолей 3DS и 3DS XL

29 августа 2014
Загрузка...
Из рубрикиИгры
Civilization VI вышла для iPhone
Цифра дня: Сколько читеров забанено в PUBG?
В новом трейлере Hitman 2 показали арсенал для убийств

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 105
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 99
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 87
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 78
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60