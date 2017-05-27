Телефон Alcatel Go Flip начали продавать в США

В США стартовали продажи Alcatel Go Flip. Это не смартфон, а простой телефон, оснащенный SoC с 2-ядерным процессором, работающим на частоте 1,1 ГГц. Гаджет получил 2,8-дюймовый дисплей с разрешением 320 х 240 пикселей, 512 МБ оперативной памяти и накопитель на 4 ГБ. Доступную память также можно расширить до 32 ГБ с помощью microSD карты.

Главной особенностью Alcatel Go Flip стала довольно неплохая для обычного телефона камера на 5 МП. Имеется поддержка 4G LTE.

Стоимость телефона составляет 75 долларов. Приобрести его можно у оператора T-Mobile. Когда, и появится ли вообще, Go Flip за пределами США, информации нет.