Samsung тестирует Galaxy Note 8 на Android 7.1.1 Nougat

Компания Samsung тестирует вариант готовящегося к выходу смартфона Galaxy Note 8 под управлением Android 7.1.1 Nougat. Предположительно, смартфон будет поставляться именно с этой версией ОС при поступлении в магазины. Об этом рассказал профильный ресурс GalaxyClub со ссылкой на внутренние источники.





Эти источники также подтвердили, что Samsung Galaxy Note 8 получит такое же соотношение сторон дисплея 18.5:9, что и у флагманских Galaxy S8 с Galaxy S8+. Предположительно смартфон получит экран Infinity Display как у S8.

Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 или 6,3 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus.

Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью.