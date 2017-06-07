Смартфон UMIDIGI Z1 будет продаваться в версиях с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти

UMIDIGI Z1, по словам создателей, самый тонкий (толщина 6,95 мм) флагманский смартфон с емким аккумулятором, получит 6 ГБ оперативной памяти в обычном варианте и 8 ГБ оперативной памяти в Pro-версии.

При этом, стоимость устройств не окажется заоблачной. По последним данным, за «простую» версию попросят 299 долларов, а за Pro – 499 долларов. Весьма странный разрыв, поэтому подождем официальных комментариев от UMIDIGI.

UMIDIGI Z1 оснащается накопителем на 64 ГБ, а UMIDIGI Z1 Pro – на 128 ГБ. 

Источник
Umidigi
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