Производитель чехлов показал Samsung Galaxy Note 8 на рендерах

Один из производителей аксессуаров для различной электроники опубликовал качественные рендеры готовящегося к выпуску наследника Samsung Galaxy Note 7.





Как видно по изображениям, Samsung Galaxy Note 8, действительно получит дизайн в стиле Galaxy S8 — с дисплеем Infinity Display и без фирменной домашней кнопки, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели рядом с камерой. Камера, кстати, двойная. На левом торце можно заметить три кнопки, одна из них предназначена для цифрового помощника Bixby. Также можно отметить порт USB Type-C, разъем на 3,5 мм и слот для стилуса S Pen.





Согласно ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,3 дюйма. Экран Infinity Display со соотношением сторон 18.5:9, как у Galaxy S8, Infinity Display с разрешением Quad HD+ (2960 x 1440 пикселей). В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 (возможно, что Snapdragon 836) или фирменный Exynos 8895, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.





Galaxy Note 8 может стать первым смартфоном Samsung с двойной камерой. Камера Samsung Galaxy Note 8 получит 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 13-мегапиксельный телефото-модуль, вместе обеспечивающие 3-кратный оптический зум. Аналогичную конструкцию мы видели в iPhone 7 Plus. Также отмечается аккумулятор емкостью 3300 мАч и операционная система Android 7.1.1 Nougat.

Дебют Samsung Galaxy Note 8 может состояться на пресс-мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдет 26 августа 2017 года. Старт продаж ожидается спустя месяц. Как ожидается, Galaxy Note 8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung. Цена достигнет порядка тысячи долларов в Южной Корее и более 1100 долларов в Европе, Южной и Северной Америке.