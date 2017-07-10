В разработке может находиться смартфон на Windows 10 с поддержкой AR и VR

После смартфонов Lumia 950 и 950 XL компания Microsoft больше не выпускала флагманских моделей. Однако по сети ходят слухи, что сейчас корпорация готовит гаджет под брендом Surface. По словам Брэда Сэмса (Brad Sams), редактора Thurrott, Microsoft тестирует прототип устройства на Windows 10. Сэмс не пока не верен, идет ли речь о смартфоне или планшете.

По его словам, проект возглавляет Алекс Кипман (Alex Kipman), один из идеологов очков смешанной реальности HoloLens.

Предположительно, новинка получит поддержку и AR и VR.

Слухи о проекте Surface Mobile появились в сети еще в июне. Упоминалось, что гаджет может базироваться на чипе Snapdragon 835. 

Источник
Gizmochina
Теги
Microsoft смартфоны Windows 10

Комментарии

Материалы по теме

HP, Lenovo и ASUS первыми выпустят ПК с Windows 10 на Snapdragon 835

31 мая

Microsoft анонсировала осеннее обновление Windows 10 Fall Creators Update

11 мая

Microsoft выпустила превью Windows 10 с множеством изменений

9 июня

Microsoft готовит два крупных обновления Windows 10 в 2017 году

5 августа 2016

Microsoft начала распространять Windows 10 Anniversary Update

2 августа 2016

Microsoft обновила Surface Book с Intel Core i5

1 ноября 2016
Из рубрикиТелефоны
В России создали "двухОСный" смартфон
Стартовали продажи защищенного смартфона LG X venture в России
Смартфон Xiaomi с 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 4000 мАч представят 11 июля

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 93
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 38
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 27