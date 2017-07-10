В разработке может находиться смартфон на Windows 10 с поддержкой AR и VR

После смартфонов Lumia 950 и 950 XL компания Microsoft больше не выпускала флагманских моделей. Однако по сети ходят слухи, что сейчас корпорация готовит гаджет под брендом Surface. По словам Брэда Сэмса (Brad Sams), редактора Thurrott, Microsoft тестирует прототип устройства на Windows 10. Сэмс не пока не верен, идет ли речь о смартфоне или планшете.

По его словам, проект возглавляет Алекс Кипман (Alex Kipman), один из идеологов очков смешанной реальности HoloLens.

Предположительно, новинка получит поддержку и AR и VR.

Слухи о проекте Surface Mobile появились в сети еще в июне. Упоминалось, что гаджет может базироваться на чипе Snapdragon 835.