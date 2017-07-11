Highscreen представил музыкальные смартфоны Fest XL и Fest XL Pro

Российский бренд Highscreen, принадлежащий компании «Вобис Компьютер», представил новый смартфон Highscreen Fest XL и его продвинутую вариацию Fest XL Pro. Модели позиционируются как музыкальные, они получили аудиотракт HI SOUND lite на базе решения ES9118 SABRE HiFi от компании ESS c архитектурой Hyperstream.


Highscreen Fest XL оснащается 5,5-дюймовым экраном с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,45 Гц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использовать карточки формата microSD.


Highscreen Fest XL Pro отличается фронтальной камерой на 8 Мп, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфоны поддерживают две SIM-карты, LTE, GPS и ГЛОНАСС, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0+EDR. Размеры составляют 153 x 81,5 x 8,7 мм, а вес — 167 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3 000 мАч.

Highscreen Fest XL и Fest XL Pro предлагаются в трех цветах: оранжевый, синий и черный. В Pro-версии аппарата в комплекте поставляется дополнительная нейлоновая крышка. Highscreen Fest XL доступен по рекомендованной розничной цене 9 990 рублей, а версия Pro ожидается позднее по цене 10 990 рублей.

Источник
Highscreen
Теги
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