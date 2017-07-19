Xiaomi Mi 5X показался на пресс-рендерах

Смартфон Xiaomi Mi 5X, который официально покажут 26 июля, показался на пресс-рендерах. Устройство представлено в различных цветовых вариантах, гаджет можно увидеть и спереди и сзади.

Xiaomi Mi 5X заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев и двойной основной камерой. Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, (1920 х 1080 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 625 и 4 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, ожидается более высококлассная вариация Xiaomi Mi 5X — с Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти, двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной на 16 Мп.