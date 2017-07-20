В базе данных FCC замечен возможный Xiami Mi 5X

В базе данных Федеральной комиссии по связи (Federal Communications Commission, FCC) засветился смартфон от Xiaomi под кодовым наименованием MDG2. Эксперты предполагают, что речь идет о моделе Mi 5X, которую официально должны представить 26 июля, в следующую среду.

Официальной информации о технических параметрах устройства до сих пор нет. Однако в базе FCC указывается, что гаджет MDG2 оснащен аккумулятором на 3000 мАч, в то время, как, по слухам, Mi 5X должен получить батарею емкостью 3680 мАч. Либо речь идет о другом устройстве (хотя Xiaomi в ближайшее время анонсов других смартфонов не планирует) , либо аккумулятор новинки окажется не таким емким.

Предполагается, что Xiaomi Mi 5X будет заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев и получит двойную основную камеру. Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, (1920 х 1080 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 625 и 4 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, ожидается более высококлассная вариация Xiaomi Mi 5X — с Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти, двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной на 16 Мп.