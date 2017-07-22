В сети появилось новое изображение разноцветных Meizu Pro 7

В сети появилось новое изображение Meizu Pro 7. Оно не слишком качественное, зато показывает возможные цветовые решения смартфона. Новинка, которую должны официально представить 26 июля, судя по кадру, будет доступна в черной, красной и золотой расцветке. Ранее, мы уже видели устройство в сером варианте, так что смело можно добавлять и его. 

Отметим, что по слухам до сих пор существует путаница относительно технологии, на базе которой изготовлен дополнительный экран устройства — цветной LCD или монохромный E-ink. Ряд фото и даже видео демонстрируют цветной дисплей в действии, но другие источники настаивают именно на E-ink.

Второй особенностью новинки станет двойная основная камера на базе сенсоров Sony IMX386 и IMX286 на 12 Мп. Фронтальная камера — 16-мегапиксельная. Старшая модель, Meizu Pro 7 Plus получит 5,2-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) и технологией "always on" (всегда включенный). Meizu Pro 7 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), десятиядерным процессором MeidaTek Helio X30, до 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. У Meizu Pro 7 Plus установлен чипсет Exynos 8895, предусмотрены опции 6 или 8 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Ожидаемая цена на Meizu Pro 7 составит 486 долларов за базовую версию и 560 долларов за топовую, на Meizu Pro 7 Plus — 500 и 550 долларов.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Meizu Pro 7

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