В сеть утекли реальные фотографии смартфона Moto Z2 Force

Смартфоны Moto Z2 и Moto Z2 Force должны представить уже завтра, 25 июля, в Нью-Йорке. Сегодня в сеть попали реальные фотографии смартфона Moto Z2 Force.

Предполагается, что гаджет получит мощную связку из чипа Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти и накопителя на 128 ГБ (впрочем, для США и некоторых других стран предусмотрена версия с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ), однако, по слухам, очень маленький аккумулятор, всего на 2730 мАч, а не 3500 мАч, как у первого Moto Z Force. Предположительно, виной тому очень тонкий корпус.

Moto Z2 Force получит дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), будет работать на Android 7.1.1 Nougat. Также отмечается двойная основная камера на 12 МП и фронтальная на 5 МП.