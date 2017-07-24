Xiaomi показала Mi 5X с двойной камерой на видео

Компания Xiaomi опубликовала в Weibo, китайском аналоге Twitter, видеоролик, готовящий пользователей к грядущему релизу смартфона Xiaomi Mi 5X.





Напомним, Xiaomi уже разослала журналистам приглашения на пресс-мероприятие, назначенное на 26 июля, на котором состоится анонс Xiaomi Mi 5X и оболочки MIUI 9.

Xiaomi Mi 5X заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев и двойной основной камерой. Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, (1920 х 1080 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 625 и 4 ГБ оперативной памяти. Кроме того, ожидается более высококлассная вариация Xiaomi Mi 5X — с Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти, двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной на 16 Мп.