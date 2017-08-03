LG показала часть дисплея смартфона V30

Компания LG опубликовала пресс-релиз, в котором раскрыла некоторые подробности своего грядущего флагманского смартфона V30. Кроме того, было показано изображение нижней части изогнутого дисплея. Можно оценить размер рамки. 

LG V30 получит FullVision 2:1 P-OLED-дисплей, то есть основной для OLED-панели стало не стекло, а пластик. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5. 

Предполагается, что диагональ окажется больше, чем у LG G6 и V20 — 6 дюймов, а разрешение составит Quad HD+ (1440 × 2880 пикселей), как у G6. Смартфон может получить поддержку HDR 10 и Google Daydream.

Смартфон может первым получить камеру с апертурой f/1.6 и оптикой Crystal Clear Glass Lens с улучшенной прозрачностью. Также отмечаются защита от воды и пыли IP68 и корпус из алюминия.

Согласно более ранним утечкам, размеры смартфона составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка. Предположительно, LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Как ожидается, LG V30 анонсируют 31 августа в Берлине на выставке IFA 2017 в "нулевой" день, а 15 сентября стартуют продажи на домашнем корейском рынке. 17 сентября откроется прием предзаказов в США, а розничные продажи начнутся 28 сентября. Европа не указана отдельно, но отмечается, что международный запуск состоится тоже 28 сентября.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны LG V30

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