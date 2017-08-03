Существование Samsung Galaxy S8 Active подтверждено до анонса

Американский оператор AT&T подтвердил существование готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy S8 Active до официального анонса. "Улика" была обнаружена на страницах сайта, продвигающих подключение к сервису DirecTV и покупку Galaxy S8. Так вот, Samsung Galaxy S8 Active упомянут в списке смартфонов, участвующих в этой акции.


Согласно более ранним утечкам, смартфон заключен в более брутальный корпус, чем у Galaxy S8, и получил плоский, а не изогнутый 5,8-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (2960 х 1440 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.


Он получит 12-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную камеры, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, как у Galaxy S8. Также он унаследует кнопку голосового помощника Bixby.


В дополнение к защите от воды и пыли на уровне IP68 у смартфона предусмотрено соответствие военному стандарту MIL-STD-810G по прочности. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч, вместо 3000 Мач, с возможностью быстрой зарядки. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

С наибольшей вероятностью, Samsung Galaxy S8 Active выйдет по цене от 699 до 749 долларов США.

Источник
AT&T
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