Смартфон TP-Link Neffos X1 Lite выходит в России

Компания TP-Link сообщила о скором начале продаж в России пополнения серии Neffos X1, в которой уже имеются модели Neffos X1 и X1 Max — упрощенную модель Neffos X1 Lite.


Как отмечает производитель, смартфон отличается облегченным дизайном и весит 138 граммов благодаря пластиковому, а не металлическому, как у старших версий, корпусу.


Neffos X1 Lite оснащается 5-дюймовым с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 2550 мАч. Поддерживаются две SIM-карты и LTE. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

В России смартфон станет доступен в светло-сером и золотистом цветах в ближайшее время по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей.

Источник
Neffos
Теги
смартфон ANDROID Россия TP-LINK Neffos X1 Lite

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