Смартфон TP-Link Neffos X1 Lite выходит в России

Компания TP-Link сообщила о скором начале продаж в России пополнения серии Neffos X1, в которой уже имеются модели Neffos X1 и X1 Max — упрощенную модель Neffos X1 Lite.





Как отмечает производитель, смартфон отличается облегченным дизайном и весит 138 граммов благодаря пластиковому, а не металлическому, как у старших версий, корпусу.





Neffos X1 Lite оснащается 5-дюймовым с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 2550 мАч. Поддерживаются две SIM-карты и LTE. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

В России смартфон станет доступен в светло-сером и золотистом цветах в ближайшее время по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей.