Стартовал российский предзаказ на Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus с двумя дисплеями

Компания Meizu открыла прием предварительных заказов на флагманские смартфоны Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus в России. Официальный старт продаж запланирован на начало сентября. На время предзаказа на них дается солидная скидка.





Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus предлагаются по следующим ценам:

Meizu Pro 7 с 64 ГБ — рекомендованная розничная цена 34 990 рублей, предзаказ 29 990 рублей

Meizu Pro 7 Plus с 64 ГБ — рекомендованная розничная цена 44 990 рублей, предзаказ 38 990 рублей

Meizu Pro 7 Plus с 128 ГБ — рекомендованная розничная цена 49 990 рублей, предзаказ 42 990 рублей.

Главной изюминкой Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus стал вспомогательный дисплей, расположенный на задней панели. Этот дисплей — сенсорный, цветной и выполнен по технологии AMOLED, диагональ составляет 1,9 дюйма при разрешении 240 х 536 пикселей. На него может выводиться информация о звонках, SMS и других событиях, о проигрываемой музыке. С его помощью можно управлять плеером или с удобством делать селфи задней камерой. Еще одной особенностью стала основная камера с цветным и монохромным модулями Sony IMX386 f/2.0 на 12 Мп каждый.





Meizu Pro 7 оснащен 5,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek Helio P25, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеши-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с функцией быстрой зарядки.

Meizu Pro 7 Plus отличается 5,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), десятиядерным процессором Mediatek Helio X30, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3500 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE , Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.