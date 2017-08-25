Смартфон Alcatel Idol 5 показался до анонса

В сети появились качественные пресс-рендеры и информация о технических характеристиках готовящегося к выпуску смартфона Alcatel Idol 5, который пока не был представлен официально. Подробностями поделился немецкий профильный ресурс WinFuture, хорошо известный по прошлым утечкам.

Alcatel Idol 5 с модельным номером TCL 6058 представляет собой смартфон среднего уровня и будет официально представлен на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. Ориентировочная цена составляет около 249,9 евро.

Смартфон оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной основной и 13-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядрный процессор MediaTek MT6735 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
WinFuture
Теги
смартфон ANDROID ALCATEL Alcatel Idol 5

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших защищенных смартфонов, которые можно потерять, но не разбить

17 марта

5 недорогих, но очень мощных смартфонов

10 августа

Alcatel OneTouch Idol 2 Mini S с поддержкой LTE вышел у «Билайна»

10 июня 2014

CES 2014: восьмиядерный смартфон Alcatel One Touch IDOL X+ и фаблет POP C9

8 января 2014

IFA 2013: 4,7-дюймовый смартфон Alcatel One Touch Idol Alpha с подсветкой по краям

5 сентября 2013

IFA 2013: смартфон-гигант Alcatel One Touch Hero с E Ink чехлом и док-проектором

5 сентября 2013
Из рубрикиТелефоны
Vivo представила смартфон Y69 для любителей селфи
Главное за неделю: смартфон Samsung Galaxy Note 8, Android 8.0 от Google и YotaPhone 3
Мини-флагман Sony Xperia XZ1 Compact показался на пресс-рендерах

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 171
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 101
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 83
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 28