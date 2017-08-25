Смартфон Alcatel Idol 5 показался до анонса

В сети появились качественные пресс-рендеры и информация о технических характеристиках готовящегося к выпуску смартфона Alcatel Idol 5, который пока не был представлен официально. Подробностями поделился немецкий профильный ресурс WinFuture, хорошо известный по прошлым утечкам.

Alcatel Idol 5 с модельным номером TCL 6058 представляет собой смартфон среднего уровня и будет официально представлен на выставке IFA 2017, которая пройдет с 1 по 6 сентября в Берлине. Ориентировочная цена составляет около 249,9 евро.

Смартфон оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной основной и 13-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядрный процессор MediaTek MT6735 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.