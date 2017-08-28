Samsung Galaxy J7+ с двойной камерой показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась подборка живых фотографий и подробности о технических характеристиках готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy J7+, пока не представленного производителем официально.





Фото подтверждают, что смартфон получит двойную основную камеру и отдельную кнопку для запуска голосового помощника Bixby.

По данным источника, Samsung Galaxy J7+ заключен в металлический корпус, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной и двойной основной камерой 13+5 Мп, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.