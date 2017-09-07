Samsung Galaxy C8 с двойной камерой показался на пресс-рендерах

Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился пресс-рендерами готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy C8, который пока не был представлен производителем официально.

Это еще один смартфон Samsung с двойной камерой. Первым стал флагманский Samsung Galaxy Note 8, а несколько дней назад дебютировал Galaxy J7+ среднего уровня. По одной из версий, Samsung Galaxy C8 представляет собой версию Galaxy J7+ для китайского рынка с модельным номером SM-C7100.

Как ожидается, он получит двойную основную камеру 13+5 Мп, 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), а вот чипсет MediaTek Helio P20 может быть заменен на Qualcomm Snapdragon. Официальный дебют ожидается 22 сентября.

Источник
Roland Quandt
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy J7+

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