BQ представила смартфоны Aquaris U2 и Aquaris U2 Lite

Испанский производитель BQ, которого не стоит путать с российским брендом электроники BQ компании "Антарес", представил смартфоны Aquaris U2 и Aquaris U2 Lite. Они приходят на смену моделям Aquaris U Plus и Aquaris U Lite.





Оба смартфона оснащаются 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) со стеклом 2,5D и защитой Dinorex, 5-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом под карточки формата microSD объемом до 256 ГБ, аккумулятором на 3100 мАч.





Старшая модель Aquaris U2 получила 13-мегапиксельную основную камеру, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435 и поддерживает NFC. Смартфон Aquaris U2 Lite базируется на четырехъядерном Qualcomm Snapdragon 425, оснащается 8-мегапиксельной основной камерой и не поддерживает NFC.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat, планируется обновление до Android 8.0 Oreo. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11b/g/n/ac), и Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС.

Серия Aquaris U2 поступит в продажу в ноябре в черном и золотистом цветах по рекомендованной розничной цене 11 990 и 10 990 рублей, соотвественно.