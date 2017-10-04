Google Pixel 2 и Pixel 2 XL представлены официально

Компания Google представила новое поколение своих смартфонов Pixel — Pixel 2 и Pixel 2 XL.





Дизайн сильно похож на прошлое поколение Pixel, он оживлен веселенькой красной или зеленой кнопкой питания. Google избавилась от 3,5-мм разъема и перешла на порт USB Type-C. Дисплей поддерживает режим "всегда включенного" (Always-On). Оба смартфона получили сенсорную кромку Active Edge с возможностью управления сжатием, как у флагманского HTC U11. Еще одна интересная особенность — микрофон постоянно активен и непрерывно отслеживает музыку вокруг, чтобы показать пользователю, какая музыка играет рядом с ним, в любой момент.





Google Pixel 2 оснащается 5-дюймовым OLED-дисплеем стандартной формы с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Pixel 2 XL стал 6-дюймовым вместо прошлогодних 5,5 дюйма, здесь pOLED-экран имеет соотношение сторон 18:9 и уменьшенные рамки. Разрешение составляет 2880 x 1440 пикселей.





Прочие характеристики сходны: 12-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная фронтальная камеры, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, без слота для microSD, фронтальные стереодинамики. Емкость аккумулятора составляет 2700 мАч для младшей модели и 3520 мАч для старшей.

Появилась защита от пыли и воды на уровне IP67. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo. Google Pixel 2 и Pixel 2 XL предлагаются в синем, черном и белом цветовых вариантах. На Google Pixel 2 цена стартует от 649 долларов, на Pixel 2 XL — от 849 долларов. Прием предварительных заказов начался сегодня в Австралии, Канаде, Германии, Индии, Великобритании и США.





