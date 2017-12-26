Обновление до Android 8.0 Oreo принесет смартфону Xiaomi Mi A1 быструю зарядку

Как мы уже писали, компания Xiaomi начала рассылать бета-версию обновления прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для избранных пользователей смартфона Xiaomi Mi A1. Теперь бета-тестеры обнаружили неожиданную в функцию — апдейт добавляет смартфону поддержку быстрой зарядки, помимо обычных и заявленных нововведений.





Практически все смартфоны Xiaomi не поддерживают технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge, несмотря на имеющую ся аппаратную возможность. А все из-за того, что Xiaomi не платит лицензионные отчисления за использования этой технологии Qualcomm. Но теперь все изменилось, по крайней мере для Xiaomi Mi A1.

Апдейт весит около 1,1 ГБ и содержит дополнительно декабрьское обновление безопасности Android. Если тестирование пройдет успешно, то выход финальной версии Android 8.0 Oreo для Xiaomi Mi A1 ожидается в ближайшие недели.

В России Xiaomi Mi A1 с двойной камерой предлагается по рекомендованной розничной цене 18 990 цене.