Концепт Razer Project Linda объединяет смартфон и ноутбук

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания Razer показала концептуальную разработку Project Linda. По-сути, он представляет собой 13-дюймовую док-станцию для фирменного смартфона Razer Phone, выполненную в форм-факторе ноутбука.





Сама по себе задумка не нова. Подобная ноутбукчная док-станция предлагалась для HP Elite X3 на Windows 10 Mobile, Motorola Atrix 2 и Motorola Atrix 4G. Правда, сама реализация там отличалась. В Project Linda не просто используется как вычислительная платформа, но и как функциональный тачпад и дополнительный дисплей.





Razer Phone размещается в передней части корпуса устройства, где обычно находится тачпад, и включается нажатием кнопки. Производительность системы обеспечивает мобильный процессор смартфона, Qualcomm Snapdragon 835, и 8 ГБ оперативной памяти. Подключившись к док-станции, смартфон превращает ее этакий ноутбук, и его 5,7-дюймовый дисплей в дальнейшем используется как тачпад или вспомогательный экран для доступа к приложениям, инструментам и прочим функциям.





Корпус станции выполнен из металла, толщина составляет 15 мм, общий вес - 1,25 кг вместе с подключенным смартфоном. Дисплей имеет диагональ 13,3 дюйма и разрешение Quad HD (2560 x 1440 пикселей). Встроена батарея на 53,6 Ватт-час, способная трижды зарядить подключенный смартфон с аккумулятором 4000 мАч, а так же 200 ГБ на накопителе.





Клавиатура Project Linda поддерживает подсветку Razer Chroma с возможностью настройки из 16 миллионов цветов. Также к «ноутбуку» можно подключить мышь. Предусмотрены 3,5 мм разъем для наушников, разъем USB Type-A, разъем для питания USB Type-C, вебкамера, двойные динамики и сдвоенный микрофон.