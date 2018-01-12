Подробности о смартфоне HTC U11 EYEs появились в сети

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал рендеры и технические подробности о готовящемся к выпуску смартфона HTC U11 EYEs, также известного под кодовым названием Harmony. Также в аккаунте HTC в соцсети Weibo, китайского аналога Twitter, сообщается дата анонса — 15 января 2018 года.





По данным источника, HTC U11 EYEs выполнен в безрамочном дизайне с сенсорной кромкой Edge Sense, позволяющей управлять смартфоном сжатием. Он оснащается 6-дюймовым Super LCD3-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 652, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.

Аккумулятор обладает ёмкостью 3930 мАч. Для питания используется порт USB Type-C. Смартфон работает под операционной системой Android 7.0 Nougat. Также отмечается защита от воды и пыли по классу IP67. Цветовые варианты — черный, серебристый и красный.