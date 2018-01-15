Nokia 6 (2018) и Nokia 7 начали обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания HMD Global начала распространение тестовой бета-версии обновления прошивки со свежей операционной системой Android 8.0 Oreo для смартфона Nokia 6 второго поколения и Nokia 7. Об этом сообщается в официальном аккаунте Nokia в соцсети Weibo, китайском аналоге Twitter.


Напомним, продажи Nokia 6 (2018) стартовали, буквально, 10 января. «Из коробки» смартфон работает под управлением Android 7.1.1 Nougat. Теперь для него вышло обновление до свежей версии ОС. Дебют Nokia 7 состоялся чуть раньше, в октябре 2017 года.

Обновление для Nokia 6 (2018) и Nokia 7 пока доступно только для китайских пользователей, впрочем, как и сами смартфоны.

Источник
Nokia
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Android 8.0 Oreo Nokia 7 Nokia 6 2018

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