Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 засветился в подробностях

В сети стали появляться новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Redmi Note 5, который пока не был представлен производителем официально. В том числе модель получила сертификацию китайского центр сертификации 3C (China Quality Certification Center).


Точнее, сертифицированы две версии Xiaomi Redmi Note 5 — MEE7S и MET7S. По предварительной информации, смартфон получил 5,99-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Он стане первым смартфоном серии Redmi Note с двойной основной камерой, она состоит из основного 16-мегапиксельного сенсора и 5-мегапиксельного вспомогательного. Фронтальная камера — на 8 Мп.

Младшая версия базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, старшая — на Snapdragon 636 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.

Поддерживаются две SIM -карты, LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой MIUI 9.

Как ожидается, Xiaomi Redmi Note 5 дебютирует в конце февраля 2018 года. Он выйдет в девяти цветовых вариантах, включая синий и красный. Ориентировочная цена составляет 237 и 284 доллара, соотвественно.

Источник
MyDrivers
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