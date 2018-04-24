Смартфон Samsung Galaxy A3 (2017) начал обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания Samsung Electronics начала распространение прошивки на базе свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Samsung Galaxy A3 (2017). На данный момент апдейт доступен для пользователей в России.


Прошивка с номером A320FXXU3CRD4 распространяется «по воздуху». Она содержит не только стандартные новшества Oreo, но и свежее обновление безопасности Android.

Буквально на днях в России также началось обновление до Android 8.0 Oreo для смартфона Samsung Galaxy A5 (2017). В июне 2018 года ожидается апдейт для старшей модели в серии — Galaxy A7 (2017).

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Android 8.0 Oreo Samsung Galaxy A3 Samsung Galaxy A3 2017

Комментарии

Материалы по теме

Samsung представила металлические смартфоны Galaxy A5 и A3 в России

5 декабря 2014

Samsung представила тонкие смартфоны Galaxy A5 и Galaxy A3

31 октября 2014

Samsung признала проблемы с тачскрином у Galaxy S9 и Galaxy S9+

23 марта

Всё о новых смартфонах Samsung Galaxy A3, A5 и A7 версии 2017 года — с российскими ценами

2 января 2017

В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами

28 февраля

Стартовали продажи Samsung Galaxy S9 и S9+

16 марта
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Apple отучила iOS 11.3 ломать дисплеи «нелегально» отремонтированных iPhone
Archos представила планшет и смартфон Junior для детей
Смартфон Samsung Galaxy A6+ показался на рендерах

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 93
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 64
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 55
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 46
Подходящие модели на Price.ru
Samsung Galaxy A3 (2017) SM-A320F