Характеристики Xiaomi Mi 8 утекли в сеть за неделю до анонса

В сети появился список характеристик готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 8, пока не представленном производителем официально. Его опубликовал китайский ресурс TechieNize.


Предположительно, смартфон получит стеклянный корпус, безрамочный дизайн с вырезом в стиле iPhone X, двойную основная камеру с вертикальной организацией.

Снимок подтверждает следующие параметры. Xiaomi Mi 8 оснащается 6,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 х 1080 пикселей), основной камерой 20+16 Мп с апертурой f/1.7 и f/2.0, 16-мегапиксельной фронтальной камерой с апертурой f/2.0. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo.

Согласно более ранним утечкам, предусмотрено две вариации — с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти за 2799 юаней, то есть около 439 долларов США, и 8+128 ГБ за 3199 юаней или 502 доллара США. Также отмечаются интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев, 3D-распознавание лица и функции на базе искусственного интеллекта

Дебют Xiaomi Mi 8 ожидается на мероприятии 31 мая в Шеньчжене, приуроченном к восьмой годовщине с момента основания компании в 2010 году. Согласно одной из версий, полное название смартфона будет звучать как Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition.

Источник
TechieNize
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