Стартовал предзаказ на новые версии Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact в России

Компания Sony Mobile Communications объявила о начале приёма предварительных заказов на флагманские смартфоны Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Compact в новых цветах.


К уже доступным ранее оттенкам добавились пепельно-розовый и «розовый коралл». Оформить предзаказ можно будет по цене 59 990 рублей на Xperia XZ2 и 49 990 рублей на Xperia XZ2 Compact с 25 мая по 31 мая. Сделавшие предзаказ пользователи получат в подарок компактные беспроводные наушники с технологией активного шумоподавления Sony WF-1000X.


Напомним, оба смартфона получили модный сейчас безрамочный дизайн со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Корпус включает алюминиевую рамку и стеклянные панели Gorilla Glass 5.


Модель Sony Xperia XZ2 оснащается 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной камерой с сенсором Sony IMX400 на 19 Мп, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Камера Motion Eye способна записывать видео в формате 4K HDR, а также снимать в режиме Сверх замедленной съёмки (Super slow motion) со скоростью 960 кадров в секунду в разрешении Full HD.

Аппаратной основой стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 400 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3180 мАч с возможностью быстрой зарядки и беспроводной зарядки стандарта QI. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo.

Поддерживаются две SIM-карты, VoLTE и LTE Cat.18, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB 3.1 Type-C. Также есть стереодинамики, но нет 3,5-мм разъёма для наушников, защита от воды и пыли уровня IP65/68. Размеры составляют 153 x 72 x 11,1 мм, вес — 198 граммов.

Sony Xperia XZ2 Compact отличается задней панелью из поликарбоната, диагональю дисплея 5 дюймов, аккумулятором на 2870 мАч без встроенной беспроводной зарядки, LTE Cat.15. Размеры составляют 135 x 65 x 12,1 мм, вес — 168 граммов.

Отдельно производитель отмечает приложение 3D Creator. С его помощью можно создавать 3D-модели объектов или лиц друзей с основной камеры, а также 3D-селфи с помощью фронтальной.

Источник
Sony
Теги
ANDROID Россия SONY Sony Xperia XZ2 Sony Xperia XZ2 Compact

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