Стильный Nokia 5.1 представлен в Москве

Компания HMD Global представила сегодня в Москве новый смартфон — Nokia 5.1. Стильная модель приходит на смену прошлогоднему Nokia 5.


Nokia 5.1 заключается в корпус из алюминия 6000 серии. Экран Nokia 5.1 на 0,33 дюйма больше экрана предыдущей модели, при том, что корпус устройства стал на 2 миллиметра уже.


Смартфон оснащается экраном диагональю 5,5 дюйма, разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев основной камерой на задней панели, основной камерой на16 Мп, фронтальной на 8 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P18, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.


Смартфон работает на Android One (Oreo), планируется обновление до Android P. Предусмотрена поддержка NFC, и в том числе технологии оплаты Google Pay.



Новый Nokia 5.1 поставляется в трех цветах: медном, синем и черном. Продажи новинки начнутся в июле 2018 года, ориентировочная розничная цена составит 189 и 219 евро за версии 2+16 и 3+32 ГБ.

Источник
HMD
Теги
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