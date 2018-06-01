Дизайн iPhone SE 2 показали на рендерах

В сети появились неофициальные рендеры, отражающие внешний вид готовящегося к выпуску наследника смартфона iPhone SE, пока не представленного Apple официально. Рендеры создали авторы профильного ресурса PhoneArena на основе последних утечек.


В том числе, была учтена фотография защитных плёнок для iPhone SE 2 и iPhone X. Её опубликовал австралиец Сонни Диксон (Sonny Dickson), довольно хорошо известный организатор утечек с неплохой репутацией. Как видно на фото, вырез экрана у iPhone SE 2 присутствует, но он заметно меньше, чем у iPhone X.


Такому феномену можно найти простое объяснение. По слухам, iPhone SE 2 может не получить поддержки 3D-распознавания лиц Face ID, а значит ему не надо так много датчиков.


Согласно более ранним утечкам, так называемый iPhone SE 2 не обязательно унаследует безрамочный дизайн iPhone X, он может сохранить сходный с оригинальным iPhone SE внешний вид с металлическими задней панелью и боковой рамкой, существенными полосами над и под дисплеем, а также фирменной домашней кнопкой. Основным внешним отличием называют увеличенный до 4,2 дюйма в диагонали экран. При этом есть вероятность, что габариты останутся прежними за счет слегка уменьшенных рамок вокруг дисплея.


В основу ляжет процессор A10 Fusion, как у iPhone 7 и 7 Plus. Он на 40% быстрее A9 в оригинальном iPhone SE. Опции памяти сохранятся — 2 ГБ оперативной с 32 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон также получит возможность беспроводной зарядки, а вот функции 3D Touch с распознаванием силы нажатия для него не предусмотрено.

Анонс iPhone SE 2 может состояться на конференции для разработчиков WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдёт в Сан-Хосе с 4 по 8 июня.

Источник
PhoneArena
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