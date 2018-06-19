Трио следующих iPhone показали на видео

В сети появилось видео, демонстрирующее все три модели iPhone, готовящихся к выпуску Apple осенью 2018 года. Его опубликовал японский блог MacOtakara.


На видео представлены макеты смартфонов, созданные на основе фабричных чертежей, утёкших в сеть из цепочки поставок Apple на прошлой неделе.

Ожидается, что в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.

Согласно чертежам, обновлённый 5,8-дюймовый iPhone X 2018 имеет габариты 143,65 х 72,03 х 7,69 мм, то есть он на 1,1 мм шире оригинала. 6,4-дюймовая модель iPhone X Plus имеет размеры 157,53 х 77,44 х 7,85 мм, для сравнения iPhone 8 Plus на 1 мм меньше в длину, на 1 мм шире и на 0,35 мм толще. 6,1-дюймовый iPhone с LCD-экраном получил габариты 150,91 х 75,72 х 8,47 мм.

Источник
MacOtakara
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смартфон Apple iPhone iPhone X iPhone X Plus

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