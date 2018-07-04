Новый смартфон Apple сравнили с iPhone X

В сети появились качественные рендеры, показывающие дизайн будущего iPhone 9 с 6,1-дюймовым экраном. Ими поделился профильный ресурс Nieuwe Mobiel.





Рендеры были созданы дизайнером Джонасом Денертом (Jonas Dähnert). Как ожидается, iPhone 9 станет самым бюджетным смартфоном в новой линейке Apple, которая готовится к выпуску в 2018 году.





Новый 6,1-дюймовый смартфон немного больше современного iPhone X по габаритам. На задней панели видна обычная одинарная камера. Рамка корпуса, судя по всему, алюминиевая, а не стальная. Сама задняя панель выполнена из стекла, как и у iPhone 2017 года, это даёт надежду на поддержку беспроводной зарядки.





Согласно более ранним слухам, в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.