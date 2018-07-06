HTC почти умер: продажи упали на 68%

Тайваньский производитель смартфонов HTC продолжает переживать не лучшие времена. В июне его продажи упали почти на 68 процентов.


Это крупнейший спад более чем за два года, в течение которых компания продолжает терять покупателей на фоне растущей конкуренции с другими производителями.

Выручка с продаж в июне составила 72 миллиона долларов, тогда как в аналогичном периоде прошлого года она достигала 226 миллиона. В мае продажи достигали 80 миллионов долларов.

По мнению аналитиков компании Trendforce, продажи флагманского смартфона в текущем году окажутся ниже ожидаемых, что приведёт к потере доли рынка, что касается смартфонов HTC среднего и начального уровней, новые модели не предлагают ни свежих характеристик, ни хорошего соотношения производительность/цена.

Напомним, на прошлой неделе HTC объявила о большом сокращении рабочих мест — почти четверти штата или 1,5 тысячи человек.

Источник
Reuters
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