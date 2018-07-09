Американские бюрократы слили дизайн смартфона Xiaomi Pocophone

Судя по всему, первый смартфон Xiaomi под новым брендом Pocophone уже приближается к выпуску. Федеральная комиссия по связи США (FCC) уже сертифицировала модель с таким брендом.





Документация FCC не только подтверждает существование странного названия Pocophone для смартфонов Xiaomi, но и даёт первое впечатление о дизайне будущей новинки.





Смартфон с модельным номером M1805E10A получит габариты 151 х 76 мм, в диагонали он достигает 163 мм. Также можно отметить двойную основную камеру с вертикальной ориентацией. Точные характеристики модели пока неизвестны.

Согласно более ранним утечкам, Xiaomi решила развить успех брендов Mi и Redmi, представив новый бренд Pocophone. Заявка на эту торговую марку уже подана в Евросоюзе. Таким образом, велика вероятность выхода смартфонов PocoPhone в Европе.

Кроме того, смартфон M1805E10A недавно был сертифицирован Национальной комиссией по связи Тайваня (National Communications Commission, NCC). Причём в документации производителем устройства выступает Xiaomi Communications Technology, но вместо бренда Redmi или Mi, указана марка Pocophone.