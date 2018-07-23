США сняли санкции с ZTE

Сенат США окончательно снял санкции против ZTE, приняв ежегодный «оборонный акт» без текста о возобновлении торговых ограничений против китайской компании.





Изначально акт предполагал отменить договорённость президента США Дональда Трампа с ZTE, которая позволила китайцам возобновить деятельность. Однако, затем сенат устранил эту часть из «оборонного акта».

Напомним, в апреле власти США запретили китайской ZTE закупать продукцию американских технологических компаний в течение семи лет, а также ограничили продажи смартфонов и сетевого оборудования ZTE на территории страны. США обвиняли ZTE в поставках продукции с американскими комплектующими в Иран и Северную Корею. Это решение министерства торговли США повлекло самые неприятные последствия для ZTE. В начале мая ZTE официально объявила об остановке основных операций из-за санкций США.

В настоящее время ZTE планирует разместить $400 млн на депозитном счете в подконтрольном США банке, чтобы выполнить последнее условия для снятия американских санкций. Ранее ZTE согласилась выплатить $1 млрд штрафа, сменить руководителей и выполнить некоторые другие условия американского регулятора. Согласно существующим соглашениям, правительство США получит доступ к $400 млн, если ZTE не сменит весь руководящий состав компании.