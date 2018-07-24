Названа цена Samsung Galaxy Note 9 с 512 ГБ памяти

Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился новыми подробностями о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy Note 9, пока не представленном производителем официально.





Источник подтвердил реальность версии Samsung Galaxy Note 9 с 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Такая модель будет доступна в Европе в чёрном и синем цветовых вариантах по цене около 1250 евро. Базовая модель с 128 ГБ обойдётся в 1050 евро, цветовые опции включают чёрный, синий и фиолетовый.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Диагональ может слегка вырасти до 6,4 дюйма. Главное отличие во внешнем виде от прошлогоднего Note 8 — сканер отпечатков пальцев расположен под основной двойной камерой.

Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть предположения о дополнительных опциях с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор получит ёмкость 4000 мАч с возможностью беспроводной зарядки. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.

Стилус для Samsung Galaxy Note 9 может стать крупнейшим апдейтом в истории S Pen. Его можно будет использовать как Bluetooth-контроллер. В том числе, управлять таймером спуска затвора и воспроизведением музыки.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 должен состояться 9 августа 2018 года на мероприятии в Нью-Йорке.