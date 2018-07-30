Самый дорогой и самый доступный iPhone 2018 показались на живых фото

Латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏), известный по организации утечек, опубликовал через свой аккаунт в Twitter живые фотографии макетов двух новых смартфонов Apple, которые готовятся к релизу осенью — 6,5-дюймового iPhone X Plus и 6,1-дюймового iPhone.



Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычную одинарную.


Подобные макеты обычно базируются на чертежах корпусов, полученных от китайских производителей, и подтверждают основные особенности дизайна будущих новинок.


У iPhone X Plus можно увидеть двойную основную камеру, у iPhone 9 — одинарную, отсутствие домашней кнопки и вырез экрана с датчиками Face ID. Также видна разница в габаритах и немного более толстые рамки вокруг дисплея у доступной модели.



Источник
Benjamin Geskin
Теги
смартфон Apple IOS iPhone iPhone 2018 iPhone 9 iPhone X Plus

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