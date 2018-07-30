Смартфоны Samsung Galaxy A 2019 получат флагманские возможности

Компания Samsung Electronics рассматривает возможность использовать флагманские функции в серии недорогих смартфонов Galaxy A 2019 до того, как внедрить их в топовую линейку Galaxy S. Об этом сообщили корейские издания The Investor и ET News со ссылкой на источники в индустрии.





Речь идёт о тройной основной камере и интегрированном прямо в экран сканере отпечатков пальцев. По данным источников, разработчики Samsung, ответственные за недорогие смартфоны, начали работать над ключевыми новшествами в следующем поколении серии Galaxy A.

Одно из таких новшеств — тройная камера с сверхширокоугольным модулем, призванная значительно улучшить пейзажные фото. Она должна также появиться в будущем Galaxy S10+. Также экранный сканер могут сначала «обкатать» на Galaxy A, прежде чем запустить во флагманских Galaxy S10.

Как отметил один из источников, после фиаско с Galaxy Note 7, Samsung проявляет осторожность при внедрении новых технологий или компонентов от новых поставщиков. Также отмечается изменение стратегии, направленное на усиление конкурентоспособности недорогих смартфонов.