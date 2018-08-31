Объявлена дата анонса флагманских Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

На выставке IFA 2018, которая проходит с 31 августа по 5 сентября в Берлине, компания Huawei объявила дату анонса своих следующих флагманских смартфонов Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro.





Презентация назначена на 16 октября 2018 года. Она пройдёт в Лондоне. Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro должны стать первыми смартфонами на базе мощного процессора Kirin 980, анонс которого состоялся сегодня.

Согласно более ранним утечкам, младшая модель получит 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей, а старшая — 6,9-дюймовый AMOLED. Huawei Mate 20 Pro сможет похвастаться тройной камерой и сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в дисплей.

Также смартфоны Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro получат аккумулятор ёмкостью 4200 мАч и поддерживают беспроводную зарядку. Задняя панель будет выполнена из стекла. Huawei Mate 20 оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфоны работают под управлением Android P 9.0 с оболочкой EMUI 9.0.