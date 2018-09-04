Рассекречены дизайн и характеристики OnePlus 6T

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о характеристиках и живые фотографии розничной упаковки готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 6T.

Коробка показывает внешние особенности OnePlus 6T спереди — каплевидный вырез экрана и сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в дисплей. По дизайну он напоминает смартфон Oppo R17.


По неофициальным данным OnePlus 6 оснащается он оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2340 пикселей), топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, тройной камерой на 12+20 Мп и TOF 3D-модулем для функций дополненной реальности, фронтальной камерой на 25 Мп, а также быстрой зарядкой с двойной батареей 2x1850 мАч.

Источник
PhoneArena
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 6T

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