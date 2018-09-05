Загадочная Nokia с камерой на пять объективов

В сети появился снимок загадочного смартфона Nokia с необычной компоновкой основной камеры. Изначально фотография была опубликована на пользователем китайской коммуникационной платформы Baidu Tieba, но затем удалена оттуда. Впрочем, фото успело разлететься по сети.


На фото видна камера с пятью объективами и светодиодной вспышкой, оформленная наподобие барабана револьвера. По слухам, такую модель компания HMD Global может выпустить под названием Nokia 9. Впрочем, учитывая низкое качество снимка, это может быть и фанатская поделка.

Согласно более ранним утечкам, следующий флагман Nokia получит название Nokia 9, Nokia 10 или даже Nokia A1 Plus. Ему приписывают безрамочный дизайн без выреза экрана в стиле iPhone X, топовый процессор Qualcomm Snapdragon, 6 ГБ или больше оперативной памяти и внушительный накопитель. Он может стать первым смартфоном Nokia со сканером отпечатков пальцев, интегрированным прямо в экран.

Также поговаривают, что смартфон получит сложную основную камеру с множеством модулей, организованных на задней панели наподобие барабана револьвера. Такая камера может быть создана совместно со стартапом Light. Примерная стоимость Nokia 9 составит 990 долларов США.

Источник
Slashleaks
Теги
смартфон ANDROID Nokia Nokia 9

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