Внутри Samsung Pay можно переводить деньги

Компания Samsung Electronics объявила о запуске в России сервиса Денежные переводы Samsung Pay. Он позволяет владельцам смартфонов Samsung переводить деньги с карты на карту по номеру телефона.





Пользователи сервиса могут совершать переводы по картам российских банков в рублях с помощью приложения Samsung Pay. Операции списания/зачисления денежных средств по картам Mastercard и Visa осуществляются банком ВТБ и процессинговой компанией Мультикарта.





Отправителю денежного перевода нет необходимости указывать данные карты получателя, достаточно выбрать его номер телефона из списка контактов адресной книги или ввести вручную. Особенностью сервиса является то, что получатель может принять перевод, даже если он не является пользователем Samsung Pay или смартфона Samsung.

Напомним, мобильный платежный сервис Samsung Pay заработал в России 29 сентября 2016 года. Он работает как с NFC, так и с MST-терминалами.