iPhone XS и XS Max стали первыми смартфонами Apple с 4 ГБ оперативной памяти

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования представленных буквально вчера смартфонов Apple. В результате, стали известны объёмы оперативной памяти, обычно замалчиваемые Apple в официальных описаниях.


Согласно данным бенчмарка, смартфон iPhone XS Max оснащается 4 ГБ оперативной памяти, а iPhone XR — 3 ГБ. Предположительно, смартфон iPhone XS не отличается в этом плане по аппаратной начинке. Таким образом, iPhone XS и XS Max стали первыми смартфонами Apple, получившими 4 ГБ оперативной памяти. А 3 ГБ использовались в прошлогодних iPhone X и iPhone 8 Plus.

Все три смартфона базируются на новом процессоре Apple A12 Bionic. В бенчмарке он набрал 4 754 и 9 367 в одноядерном и многоядерных тестах у смартфона iPhone XR и 4 813 с 10 266 у смартфона iPhone XS Max. У оригинального iPhone X бенчмарк Geekbench выдаёт 4 055 и 10 375 баллов.

Источник
LetsGoDigital
Теги
смартфон Apple iPhone iPhone 2018 iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR

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