Xiaomi готовит новые прошивки для смартфонов 2014 года

Компания Xiaomi готовится выпустить стабильную версию новой оболочки MIUI 10 для серии смартфонов 2014 года года выпуска. Речь идёт о смартфонах Xiaomi Mi 4, Xiaomi Mi 4C и Xiaomi Mi 4S.


Стабильная версия MIUI 10.1 будет готова для них в ноябре. Последняя тестовая версия MIUI 10, которую получили Xiaomi Mi 4, действительно, окажется последней, поскольку в ней уже не поддерживаются апдейты.

Пользователи могут остаться на тестовой версии MIUI 10 или перейти на стабильную MIUI 10.1, когда та станет доступна. В последнем случае стоит учитывать, что root-права автоматически отключатся, но оболочка будет работать стабильнее и более гладко.

Источник
GizChina
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 4 Xiaomi Mi 4c Xiaomi Mi 4s

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