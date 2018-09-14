Xiaomi готовит новые прошивки для смартфонов 2014 года

Компания Xiaomi готовится выпустить стабильную версию новой оболочки MIUI 10 для серии смартфонов 2014 года года выпуска. Речь идёт о смартфонах Xiaomi Mi 4, Xiaomi Mi 4C и Xiaomi Mi 4S.





Стабильная версия MIUI 10.1 будет готова для них в ноябре. Последняя тестовая версия MIUI 10, которую получили Xiaomi Mi 4, действительно, окажется последней, поскольку в ней уже не поддерживаются апдейты.

Пользователи могут остаться на тестовой версии MIUI 10 или перейти на стабильную MIUI 10.1, когда та станет доступна. В последнем случае стоит учитывать, что root-права автоматически отключатся, но оболочка будет работать стабильнее и более гладко.