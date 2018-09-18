Samsung добавит функции Galaxy S9 в старые флагманы

Компания Samsung начала распространять обновление программного обеспечения для прошлогодних флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.





Апдейт добавляет смартфонам режим сверхзамедленной съёмки Super Slow Motion и AR-эмодзи, как у текущих флагманов Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus и Galaxy Note 9.

У новых флагманов сверхзамедленная съёмка доступна на скорости 960 или 480 кадров в секунду, а у Galaxy S8 — только 480 кадров в секунду. Но это в два раза медленнее чем было возможно ранее, когда лимит составлял 240 к/с. 3D-эмодзи позволяет создать анимированные эмодзи на основе собственного лица пользователя.

Обновление весит 533,1 МБ и также добавляет сентябрьское обновление безопасности Android.