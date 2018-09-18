Samsung добавит функции Galaxy S9 в старые флагманы

Компания Samsung начала распространять обновление программного обеспечения для прошлогодних флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.


Апдейт добавляет смартфонам режим сверхзамедленной съёмки Super Slow Motion и AR-эмодзи, как у текущих флагманов Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus и Galaxy Note 9.

У новых флагманов сверхзамедленная съёмка доступна на скорости 960 или 480 кадров в секунду, а у Galaxy S8 — только 480 кадров в секунду. Но это в два раза медленнее чем было возможно ранее, когда лимит составлял 240 к/с. 3D-эмодзи позволяет создать анимированные эмодзи на основе собственного лица пользователя.

Обновление весит 533,1 МБ и также добавляет сентябрьское обновление безопасности Android.

Источник
AndroidAuthority
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8 Plus Samsung Galaxy S9

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Первые распаковки iPhone XS и XS Max появились в сети
Samsung представила смартфоны Galaxy J4+ и J6+
Twitter вернёт хронологическую выдачу постов

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 150
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 94
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 86
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 56
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 55