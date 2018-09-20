Смартфон OnePlus 6T уже показали в официальном рекламном ролике

В Индии вышел официальный рекламный ролик о готовящемся к выпуску смартфоне OnePlus 6T, который пока не был представлен официально.


В тизерном ролике OnePlus 6T ненадолго показывает индийский актёр Амитабх Баччан (Amitabh Bachchan). В Индии OnePlus 6T на первое время станет эксклюзивом для Amazon. Онлайн-ритейлер уже завёл специальную тизерную страничку для OnePlus 6T, на которой можно подписаться на обновления.


Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6T может получить тройную основную камеру. Однако в ролике видно только два модуля камер на тыльной панели. Также ожидается встроенный под дисплей сканер отпечатков пальцев. Баччан упоминает в ролике о «новом способе разблокировать смартфон» и затем идёт слоган «прикоснись к инновациям». Многие восприняли это как своего рода подтверждение экранного сканера.

Официальный дебют OnePlus 6T ожидается 17 октября 2018 года.

Источник
MySmartPrice
Теги
смартфон ANDROID OnePlus OnePlus 6T

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