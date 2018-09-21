Раскрыта цена Google Pixel 3

Китайский онлайн-ритейлер JD.com опубликовал страничку с описанием готовящегося к выпуску смартфона Pixel 3, пока не представленного Google официально.





Сначала страничка содержала цену и характеристики смартфона, но затем лишняя информация была удалена из общего доступа. Тем не менее, она успела разлететься по сети. Pixel 3 изначально предлагался по цене эквивалентной 729 долларам.

Компания Google планирует представить новые смартфоны Pixel на мероприятии 9 октября в Нью-Йорке. По предварительной информации, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне.

Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3 XL — 6,7-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.

Разрешение Pixel 3 XL составляет 1440 x 2960 пикселей при плотности пикселей 494 ppi. Также отмечаются камеры на 12 Мп и 8 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 3430 мАч. Он получит свежайшую операционную систему Android 9.0 Pie прямо «из коробки».