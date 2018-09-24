Samsung Galaxy Note 9 уступил по времени работы iPhone XS и iPhone XS Max

Известный видеблогер Mrwhosetheboss провёл сравнительный тест времени автономной работы от одной подзарядки новых флагманских смартфонов iPhone XS, XS Max, Samsung Galaxy Note 9 и OnePlus 6, а также прошлогоднего iPhone X.





Смартфоны имеют аккумуляторы следующей ёмкости: iPhone XS — 2658 мАч, iPhone XS Max — 3174 мАч, iPhone X — 2716 мАч, OnePlus 6 — 3300 мАч и максиальная ёмкость у Samsung Galaxy Note 9 — 4000 мАч.

При этом реальные результаты по автономности оказались не слишком зависящими от такого параметра, как ёмкость. При одновременном запуске бенчмарков, видео и игры PlayerUnknow’s Battlegrounds смартфоны продержались такое время до полной разрядки:

iPhone XS Max — 5 часов и 8 минут

iPhone XS — 4 часа 56 минут

Samsung Galaxy Note9 — 4 часа 47 минут

OnePlus 6 — 4 часа 44 минут

iPhone X — 4 часов 11 минут работы